Мичков о Торторелле: «Лучший тренер, который только мог быть, для моего 1-го сезона в НХЛ. Иногда мы спорили – это нормально. Он всегда был честен, я благодарен за все, чему он меня научил»

Матвей Мичков поделился впечатлениями о работе с Джоном Тортореллой.

Напомним, в марте «Флайерс» уволили Тортореллу с поста главного тренера. Вместо него клуб назначил Рика Токкета.

«Для моего первого сезона в НХЛ Торторелла, пожалуй, был лучшим тренером, который только мог быть. С первого дня он все объяснял предельно четко и всегда был со мной честен.

Конечно, иногда мы спорили или не соглашались друг с другом – это нормально. Но мы всегда обсуждали все лицом к лицу. У нас были отличные отношения, и я очень благодарен ему за все, чему он меня научил.

Я просто написал [сообщение Торторелле], что он был моим первым тренером в НХЛ, и что я никогда его не забуду. Поблагодарил за честность. Ничего особенного – просто то, что я действительно чувствовал», – сказал нападающий «Филадельфии».

Кроме того, Мичков рассказал о еженедельных беседах с Тортореллой, во время которых они общались не только о хоккее.

«Это были не секреты, скорее советы – что делать, чего избегать, как себя вести в разных ситуациях. Он говорил мне: «Я знаю, ты вспыльчивый. Мне это нравится. Ты играешь с огнем в глазах. Я такой же. Иногда мы из-за этого и сталкиваемся.

Но вне льда он очень спокойный – как и я. Иногда мы могли разговаривать 15, а то и 30 минут. Эти беседы много мне дали», – добавил Мичков .