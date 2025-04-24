«Рейнджерс» продлили контракт с генменеджером Друри после невыхода в Кубок Стэнли. Тренер Лавиолетт был уволен

«Рейнджерс» продлили контракт с генеральным менеджером.

48-летний Крис Друри подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.

В нынешнем сезоне клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 11-е место в Восточной конференции и набрав 85 очков в 82 матчах.

Ранее пост главного тренера команды покинул Питер Лавиолетт.

Друри занимает пост генерального менеджера клуба с мая 2021 года. За четыре сезона команда трижды выходила в плей-офф, а в прошлом сезоне выиграла Президентский кубок.