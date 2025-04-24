«Рейнджерс» продлили контракт с генменеджером Друри после невыхода в Кубок Стэнли. Тренер Лавиолетт был уволен
«Рейнджерс» продлили контракт с генеральным менеджером.
48-летний Крис Друри подписал новое долгосрочное соглашение с клубом.
В нынешнем сезоне клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф Кубка Стэнли, заняв 11-е место в Восточной конференции и набрав 85 очков в 82 матчах.
Ранее пост главного тренера команды покинул Питер Лавиолетт.
Друри занимает пост генерального менеджера клуба с мая 2021 года. За четыре сезона команда трижды выходила в плей-офф, а в прошлом сезоне выиграла Президентский кубок.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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