Широков не пожал руку Самонову после вылета «Сибири» от «Салавата» в 1-м раунде Кубка Гагарина. В конце 7-го матча у них случилась стычка

Сергей Широков не пожал руку Александру Самонову после поражения «Сибири».

«Салават » обыграл новосибирский клуб (2:1, 4-3 в серии) в 7-м матче первого раунда Кубка Гагарина.

В начале 1-го периода новосибирский клуб открыл счет, однако арбитры отменили гол после видеопросмотра, так как шайба полностью не пересекла линию ворот Самонова.

Кроме того, в конце матча у Широкова и Самонова произошел обмен репликами на повышенных тонах.

После игры форвард «Сибири » Сергей Широков отказался пожимать руку вратарю уфимцев Александру Самонову .

«Широков не пожал руку Самонову. Штраф?» – написал журналист Алексей Шевченко.