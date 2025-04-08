Широков не пожал руку Самонову после вылета «Сибири» от «Салавата» в 1-м раунде Кубка Гагарина. В конце 7-го матча у них случилась стычка
Сергей Широков не пожал руку Александру Самонову после поражения «Сибири».
«Салават» обыграл новосибирский клуб (2:1, 4-3 в серии) в 7-м матче первого раунда Кубка Гагарина.
В начале 1-го периода новосибирский клуб открыл счет, однако арбитры отменили гол после видеопросмотра, так как шайба полностью не пересекла линию ворот Самонова.
Кроме того, в конце матча у Широкова и Самонова произошел обмен репликами на повышенных тонах.
После игры форвард «Сибири» Сергей Широков отказался пожимать руку вратарю уфимцев Александру Самонову.
«Широков не пожал руку Самонову. Штраф?» – написал журналист Алексей Шевченко.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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