«Салават» впервые с 2022 года вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина. Команда Козлова сыграет со «Спартаком»
«Салават» вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2022 года.
Сегодня команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Сибирь» (2:1, 4-3 в серии) в 7-м матче первого раунда плей-офф.
Таким образом, «Салават» вышел в 1/4 финала впервые с 2022 года.
В сезоне-2021/22 уфимский клуб в первом раунде обыграл «Сибирь» (4-1 в серии), а во втором уступил «Трактору» (2-4).
В сезоне-2022/23 «Салават» вылетел в первом раунде от «Адмирала» (2-4), а в сезоне-2023/24 – от «Трактора» (2-4).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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