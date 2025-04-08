«Салават» впервые с 2022 года вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина. Команда Козлова сыграет со «Спартаком»

«Салават» вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина впервые с 2022 года.

Сегодня команда под руководством Виктора Козлова обыграла «Сибирь» (2:1, 4-3 в серии) в 7-м матче первого раунда плей-офф.

Таким образом, «Салават » вышел в 1/4 финала впервые с 2022 года.

В сезоне-2021/22 уфимский клуб в первом раунде обыграл «Сибирь » (4-1 в серии), а во втором уступил «Трактору» (2-4).

В сезоне-2022/23 «Салават» вылетел в первом раунде от «Адмирала» (2-4), а в сезоне-2023/24 – от «Трактора» (2-4).