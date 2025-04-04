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Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Адмирал», «Салават» сыграет с «Сибирью», «Динамо» Москва против СКА

«Трактор» примет «Адмирал» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» встретится с «Сибирью», московское «Динамо» будет противостоять СКА

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoСКА
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoСибирь
logoСалават Юлаев
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