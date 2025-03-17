Гребенкин забил в 1-м матче за фарм «Филадельфии». У него 10+12 в 40 играх в сезоне АХЛ
Никита Гребенкин забил в 1-м матче за фарм «Филадельфии».
Форвард «Лихай Вэлли» был признан третьей звездой матча против «Уилкс-Бэрри» (3:5).
Он поразил ворота российского голкипера фарма «Питтсбурга» Сергея Мурашова.
В текущем сезоне АХЛ на счету 21-летнего россиянина 22 (10+12) очка. Ранее он выступал за «Торонто Марлис».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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