Генменеджер «Ак Барса» о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Идея правильная, но начинать нужно с 1-го раунда. Либо полностью перекрестный, либо в своих конференциях играть»
Генменеджер «Ак Барса» считает, что плей-офф КХЛ сразу должен быть перекрестным.
Текущий сезон будет вторым подряд, в котором команды из разных конференций встретятся уже во втором раунде Кубка Гагарина.
– Как вам идея перекрестного плей-офф со второго раунда?
– Идея правильная. Может, где-то ее надо докрутить. Если плей-офф перекрестный, то непонятно, почему первый раунд играем в своей конференции?
Либо играть полностью перекрестный, либо в своих конференциях, где всегда было много интересных противостояний, да и болельщики привыкли.
Мое мнение, повторюсь, такое: если плей-офф перекрестный, то нужно начинать его с самого начала. Так будет более справедливо, – сказал Марат Валиуллин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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