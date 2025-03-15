Генменеджер «Ак Барса» о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Идея правильная, но начинать нужно с 1-го раунда. Либо полностью перекрестный, либо в своих конференциях играть»

Генменеджер «Ак Барса» считает, что плей-офф КХЛ сразу должен быть перекрестным.

Текущий сезон будет вторым подряд, в котором команды из разных конференций встретятся уже во втором раунде Кубка Гагарина.

– Как вам идея перекрестного плей-офф со второго раунда?

– Идея правильная. Может, где-то ее надо докрутить. Если плей-офф перекрестный, то непонятно, почему первый раунд играем в своей конференции?

Либо играть полностью перекрестный, либо в своих конференциях, где всегда было много интересных противостояний, да и болельщики привыкли.

Мое мнение, повторюсь, такое: если плей-офф перекрестный, то нужно начинать его с самого начала. Так будет более справедливо, – сказал Марат Валиуллин.