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  • ЦСК ВВС об аресте гендиректора: «Серов и его родители пытаются истолковать обстоятельства в искаженной форме, по мнению защиты. Имеются доказательства, опровергающие обвинения»
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ЦСК ВВС об аресте гендиректора: «Серов и его родители пытаются истолковать обстоятельства в искаженной форме, по мнению защиты. Имеются доказательства, опровергающие обвинения»

ЦСК ВВС выступил с заявлением о задержании гендиректора Юрия Ковтуна.

Сообщалось, что его арестовали по подозрению в вымогательстве у хоккеиста 80 тысяч за место в основе.

«В настоящее время генеральный директор хоккейного клуба ЦСК ВВС Юрий Ковтун находится под домашним арестом. Правоохранительные органы проводят проверку для выяснения всех обстоятельств дела.

По мнению стороны защиты, произошедшее является причиной конфликта клуба с отдельно взятым хоккеистом Владимиром Серовым и его родителями, которые пытаются истолковать обстоятельства двухлетней давности в искаженной форме и представить их как факты вымогательства. Однако в распоряжении защиты имеются доказательства, опровергающие обвинения хоккеиста», – говорится в заявлении ЦСК ВВС.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал ЦСК ВВС
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