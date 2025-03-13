Робитайл о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки: «Это лучшее, что может произойти с хоккеем. 8 лет назад любой, кто играл в эпоху Уэйна, сказал бы: «Не думаю, что это возможно»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
Гретцки побил предыдущий рекорд НХЛ по шайбам (801), который принадлежал Горди Хоу, 23 марта 1994 года. Робитайл ассистировал ему на рекордный 802-й гол.
«Я могу сказать вам, что 10 или даже 8 лет назад любой, кто играл в эпоху Гретцки, сказал бы: «Я не думаю, что это возможно. У него это ни за что не получится добраться туда. Он может приблизиться, но он не догонит».
Так что это захватывающе и абсолютно удивительно, что он достиг такого, и я думаю, что это лучшее, что может произойти с нашей игрой», – сказал член Зала хоккейной славы Люк Робитайл.
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