Веренски побил рекорд «Коламбуса» по передачам. У защитника 260 ассистов в 548 играх
Зак Веренски побил рекорд «Коламбуса» по числу передач.
Защитник сделал 2 ассиста в матче НХЛ против «Рейнджерс» (7:3).
Теперь на счету Зака Веренски 370 (110+260) очков в 548 играх в лиге.
Он превзошел достижение Рика Нэша (258 ассистов в 674 матчах) и вышел на чистое 1-е место по передачам в истории «Коламбуса».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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