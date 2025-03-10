Веренски побил рекорд «Коламбуса» по передачам. У защитника 260 ассистов в 548 играх

Зак Веренски побил рекорд «Коламбуса» по числу передач.

Защитник сделал 2 ассиста в матче НХЛ против «Рейнджерс» (7:3).

Теперь на счету Зака Веренски 370 (110+260) очков в 548 играх в лиге.

Он превзошел достижение Рика Нэша (258 ассистов в 674 матчах) и вышел на чистое 1-е место по передачам в истории «Коламбуса ».