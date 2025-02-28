Анкудинов о СКА: «Ротенберг соберет команду к Кубку Гагарина. С вратарями напряг, а это 70% проблемы. КХЛ становится интереснее, нынешний сезон – самый яркий»

Андрей Анкудинов заявил о проблемах с вратарями в СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга пропустила 189 шайб на данный момент этого сезона.

– Что происходит со СКА? Почему пропускает на уровне аутсайдеров КХЛ?

– В команде собраны очень сильные хоккеисты, но статистика такова, что СКА один из худших клубов лиги по пропущенным голам.

Команда точно попадет в плей‑офф, есть время исправить ситуацию. Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) соберет команду к Кубку Гагарина, к которому сейчас идет подготовка.

– Непривычно видеть СКА внизу турнирной таблицы.

– Согласен. С вратарями напряг, а это 70% проблемы. Если голкипер «выстрелит» в плей‑офф, то все будет нормально.

– Если выиграют Кубок Гагарина, критикам придется прикрыть рот?

– Конечно.

– По силам выиграть?

– Любой команде по силам. Мы видим, что чемпионат непредсказуемый в плане результатов, даже те, кто не вышли в плей‑офф, обыгрывают лидеров.

КХЛ становится все интереснее, а нынешний сезон – самый яркий, – сказал бывший хоккеист «Спартака» Андрей Анкудинов.