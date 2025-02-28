Анкудинов о СКА: «Ротенберг соберет команду к Кубку Гагарина. С вратарями напряг, а это 70% проблемы. КХЛ становится интереснее, нынешний сезон – самый яркий»
Команда под руководством Романа Ротенберга пропустила 189 шайб на данный момент этого сезона.
– Что происходит со СКА? Почему пропускает на уровне аутсайдеров КХЛ?
– В команде собраны очень сильные хоккеисты, но статистика такова, что СКА один из худших клубов лиги по пропущенным голам.
Команда точно попадет в плей‑офф, есть время исправить ситуацию. Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) соберет команду к Кубку Гагарина, к которому сейчас идет подготовка.
– Непривычно видеть СКА внизу турнирной таблицы.
– Согласен. С вратарями напряг, а это 70% проблемы. Если голкипер «выстрелит» в плей‑офф, то все будет нормально.
– Если выиграют Кубок Гагарина, критикам придется прикрыть рот?
– Конечно.
– По силам выиграть?
– Любой команде по силам. Мы видим, что чемпионат непредсказуемый в плане результатов, даже те, кто не вышли в плей‑офф, обыгрывают лидеров.
КХЛ становится все интереснее, а нынешний сезон – самый яркий, – сказал бывший хоккеист «Спартака» Андрей Анкудинов.
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