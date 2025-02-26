Дэй продлил контракт с «Трактором» на год
Логан Дэй продлил контракт с «Трактором».
Соглашение с американским защитником будет действовать до конца сезона-2025/26.
В текущем сезоне Логан Дэй провел за «Трактор» 17 матчей, в которых отдал 10 передач при показателе полезности «+9».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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