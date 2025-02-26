Дэй продлил контракт с «Трактором» на год

Логан Дэй продлил контракт с «Трактором».

Соглашение с американским защитником будет действовать до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Логан Дэй провел за «Трактор » 17 матчей, в которых отдал 10 передач при показателе полезности «+9».