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В НХЛ могут вернуться к игре в белых джерси в домашних матчах

В НХЛ могут вернуться к тому, чтобы домашняя команда играла в светлом свитере.

Об этом сообщает журналист The Hockey News Райан Кеннеди.

«Мне сказали, что НХЛ может вернуться к использованию белых свитеров дома и темных на выезде в следующем Коллективном соглашении.

Интересно, сможем ли мы когда-нибудь увидеть темные против темных? «Детройт» в красных джерси против «Торонто» в синих, например», – написал Кеннеди.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Райана Кеннеди
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