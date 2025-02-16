Широков поздравил с днем рождения президента КХЛ Морозова: «Лидер и человек слова. Он для многих был примером, когда играл в НХЛ и в КХЛ, в сборной был капитаном»
Сергей Широков поздравил президента КХЛ Алексея Морозова с днем рождения.
16 февраля экс-игроку сборной России, «Питтсбурга» и «Ак Барса» исполнилось 48 лет. Он занимает пост президента лиги с февраля 2020 года.
«Он для многих был примером, когда играл в НХЛ и в КХЛ, в сборной был капитаном. Этим все сказано.
Он лидер и человек слова. Доказал и доказывает до сих пор, что он человек с большой буквы. Процветания и удачи лиге, Алексею Алексеевичу здоровья», - сказал капитан «Сибири».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем