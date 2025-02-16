Широков поздравил с днем рождения президента КХЛ Морозова: «Лидер и человек слова. Он для многих был примером, когда играл в НХЛ и в КХЛ, в сборной был капитаном»

Сергей Широков поздравил президента КХЛ Алексея Морозова с днем рождения.

16 февраля экс-игроку сборной России, «Питтсбурга» и «Ак Барса» исполнилось 48 лет. Он занимает пост президента лиги с февраля 2020 года.

«Он для многих был примером, когда играл в НХЛ и в КХЛ , в сборной был капитаном. Этим все сказано.

Он лидер и человек слова. Доказал и доказывает до сих пор, что он человек с большой буквы. Процветания и удачи лиге, Алексею Алексеевичу здоровья», - сказал капитан «Сибири ».