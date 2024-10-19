Порядин показал, как надо принимать неудачи: набрал 6 очков за два матча после глупого провала в дерби

Вместе с Голдобиным поменял позицию.

«Спартак» на выезде одолел «Амур» (5:4). Матч получился эмоциональным: гости отыгрались с 0:2 и забросили во втором периоде сразу пять шайб. Интересно, что это вторая подряд результативная победа «Спартака» в гостях – 17 октября отгрузили шесть «Авангарду» (6:5).

Оба раза по три очка набрал Павел Порядин. В игре с «Амуром» у него 2+1 и «+4» в показателе полезности. Прямо сейчас Порядин – лучший бомбардир «Спартака»: у него 14 (8+6) очков в 15 матчах.

Порядин до сих пор вспоминает матч против «Динамо» – уже с улыбкой

Шесть оков Порядина за два матча особенно впечатляют на фоне неудачного старта. За 13 игр до этого он заработал всего 8 (5+3) баллов.

Резкий прогресс произошел после провала в московском дерби с «Динамо» (0:5). «Спартак» уступил во многом из-за ошибок Порядина. Нападающий сначала удалился на 4 минуты за игру высоко поднятой клюшкой, а потом получил еще два малых штрафа за подножку. «Спартак» – одна из самых дисциплинированных команд сезона, набирает в среднем 6,5 штрафных минут за матч.

«Динамо» воспользовалось внезапной уязвимостью соперника и реализовало три из четырех удалений Порядина. Дошло до того, что активные фанаты «Динамо» запустили кричалку в честь Павла.

Тот матч главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов пропустил из-за болезни. Его замещал Алексей Ковалев. Он не стал винить в поражении одного Порядина, а сделал акцент на игре всей команды: «Да, может, у Порядина не пошла игра, но где были остальные, которые могли его подстраховать?».

С «Амуром» Порядин чуть не повторил собственную ошибку. Меньше чем за две минуты до конца матча он опять удалился за подножку. На этот раз «Спартаку» повезло: «Амур» взял таймаут и снял вратаря, но не забил. В раздевалке Порядин даже пошутил: «Меньшинство отработали, молодцы. А то у меня уже флэшбеки пошли».

Секрет успеха «Спартака»: Жамнов поменял местами Порядина и Голдобина

Помимо Порядина неудачно стартовали и его партнеры – Николай Голдобин и Иван Морозов: на троих набрали 35 очков. Для сравнения – в прошлом сезоне за столько же игр было 58. Жамнов периодически разбивал ударное сочетание.

Первые изменения случились уже во втором матче сезона с «Сочи» (1:2 бул), но они были вынужденными – травмировался Голдобин. Тогда его заменил новичок Уильям Биттен. Из всех троих очки набрал только Морозов – забил единственную шайбу команды.

После игры Порядин признал, что отсутствие Голдобина сказалось: «Мы сыграны с Колей. С Уиллом Биттеном только начали играть, времени на подготовку особо не было. Уиллу, может быть, стоило как‑то больше говорить о моментах, подсказывать. Да, Голдобина не хватало, но и мы неправильно выполнили командную установку».

Позже и сам Порядин пропустил две игры с «Салаватом» (2:5) и «Ак Барсом» (3:0) из-за повреждения. Против Казани Жамнов впервые развел Голдобина и Морозова по разным тройкам. Николай остался в первой с Мальцевым и Ружичкой, а Ивана отправили в центр второго сочетания к Беляеву и Пашину.

На игру с «Динамо» вернулся Порядин, но его отправили во второе звено к Морозову, а Голдобина оставили в том же сочетании. Итог той игры мы уже знаем.

Против «Авангарда» первое звено вышло уже в привычном составе, но на этот раз Порядин и Голдобин поменялись флангами по ходу матча. На таких позициях они сыграли в «Спартаке» впервые.

Жамнов сохранил новые позиции лидеров и на игру с «Амуром». Это повлияло не только на результативность Порядина. Голдобин забил во втором матче подряд и в Хабаровске отпраздновал юбилей – 100-й гол в КХЛ. У Морозова на отрезке одна передача.

Такое сочетание больше нравится Жамнову: «Второй матч подряд Голдобин и Порядин играют на непривычных для себя флангах. Решили поменять что-то. Иногда первым надеваешь правый ботинок, иногда – левый. Посмотрим, как это дальше будет работать».

Увидим уже через день – 21 октября москвичи сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке.

Фото: vk.com/spartakhc ; РИА Новости /Владимир Федоренко