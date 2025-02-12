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Каменев о форме Федорова: «Он любитель бани и очень хорошо играет в гольф»

Владислав Каменев рассказал, как Сергей Федоров держит себя в форме в 55 лет.

Сергей Федоров в отличной физической форме. Спрашивали его про подготовку

– Да, спрашивал, как он готовился к матчам. За день до игры он бегал на дорожке – делал пару ускорений. После этого на следующий день чувствовал себя отлично. 

Сергей Викторович – любитель бани. Еще лет 12-14 назад смотрел разные ролики, у него была своя шапочка в баню, в Магнитогорске тоже об этом рассказывали. 

Знаю, что Сергей Викторович очень хорошо играет в гольф. 

– В Америке к гольфу не пристрастились? 

– В НХЛ традиция перед стартом сезона ездить с командой на гольф. В первые годы я вообще ничего не понимал, было очень скучно, правил не знал.

Потом уже стал чаще ездить, начал с удовольствием играть. В России с ребятами летом ездим играем, – сказал форвард ЦСКА Каменев.

«Бесит, что Могильный не в Зале славы. Возможно, из-за Ламорелло». Яркое интервью Федорова

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «ВсеПроСпорт»
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