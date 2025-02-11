Никишин о СКА: «Нас и в прошлом сезоне списывали со счетов, когда мы проигрывали. Вы сейчас это даже не помните. Важно то, что будет в плей-офф»

Александр Никишин высказался относительно результатов СКА в сезоне КХЛ.

Команда находится на 6-м месте в таблице Западной конференции.

– Как оцените последние результаты и игру СКА? С одной стороны, был домашний разгром от «Ак Барса» (3:8), с другой – в последних восьми матчах всего два поражения. Можно сказать, что находите свою игру перед плей-офф?

– Всегда есть к чему стремиться. Если бы мы уже нашли свою игру, то постоянно бы выигрывали.

Все равно есть моменты, когда идут ошибки за ошибками. Мы стараемся их убирать. Тем более скоро уже плей-офф – мы к этому готовимся.

– Для СКА есть большая разница, с какого места выходить в плей-офф?

– Конечно, лучше закончить регулярный чемпионат как можно выше из-за того, что дома будешь начинать серию.

А так, для нас нет разницы, с кем играть, поскольку к каждому сопернику надо относиться серьезно.

Другое дело, что внутри команды, конечно, нет такого отношения к регулярке, что без разницы, на шестом месте мы останемся или поднимемся выше.

Нет, мы играем в свою игру и всегда хотим побеждать. Понятно, что все матчи складываются по-разному, но по возможности пытаемся взять верх в каждой игре. И в оставшихся играх регулярки попытаемся выиграть как можно больше. Тогда и место в таблице будет повыше.

– Трудности в нынешней регулярке напрягают накануне плей-офф?

– Да нас и в прошлом сезоне списывали со счетов, когда мы проигрывали большую серию матчей в регулярном чемпионате.

А в конечном итоге вы сейчас это даже не помните. Поэтому важно то, что будет в самом плей-офф, – сказал защитник СКА Александр Никишин .