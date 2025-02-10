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Бенуа Гру о России: «Сразу отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту Москвы. В Челябинске прекрасно ко мне относятся. В бане пока не был»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о жизни в России.

– Что вас удивляет в России?

– Такой внезапный вопрос, так сразу и не ответишь. Но если уж настаиваете, то скажу, что я сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны Москвы.

Люди в Челябинске прекрасно ко мне относятся с самого начала моего появления в городе, причем как жители города, так и, разумеется, все сотрудники «Трактора». Это круто!

– А как вам качество продуктов? Иностранцы отмечают качество, что еда более натуральная.

– Не могу утверждать наверняка, поскольку я не эксперт в этой теме (улыбается). Но знаю, что здесь много классных ресторанов. Баня? Я пока не был в ней, но мне это еще предстоит, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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