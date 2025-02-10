Кадейкин о серии без очков из 7 матчей: «Сам удивляюсь, в каждой игре есть по несколько моментов. На этом не надо зацикливаться»

Александр Кадейкин высказался о спаде своей результативности.

– У вас семиматчевая серия без очков идет, нет ли ввиду этого на вас дополнительного давления?

– Нормально это воспринимаю, в каждой игре есть по несколько моментов. Если честно, сам удивляюсь. Бывают моменты, когда не забиваешь, в следующем моменте второй ассист не заходит, с моих передач где-то не забрасывают.

Ничего страшного, есть моменты, будет все хорошо. Иногда, бывает, по нулям ездишь, иногда идешь на результативной серии. На этом не надо зацикливаться, надо смотреть, что ты делаешь, – сказал форвард «Трактора ».