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  • Гру о лидерстве «Трактора» на Востоке: «КХЛ – конкурентная лига. Любая команда может обыграть вас, если вы не в своей тарелке. Должны понимать, что нам нужно становиться лучше»
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Гру о лидерстве «Трактора» на Востоке: «КХЛ – конкурентная лига. Любая команда может обыграть вас, если вы не в своей тарелке. Должны понимать, что нам нужно становиться лучше»

Бенуа Гру оценил выступление «Трактора» в сезоне КХЛ.

– Сейчас «Трактор» на первом месте в Восточной конфедерации. Как оцените результат?

– Мы довольны тем, на каком месте сейчас находимся. Думаю, мы хорошо выполнили всю работу, но важно понимать, что самое сложное впереди.

У нас впереди еще 13 игр, и мы знаем, что эта лига очень конкурентная. Любая команда может обыграть вас, если вы не в своей тарелке.

Поэтому мы должны понимать, что нам нужно становиться лучше. У нас еще есть время, а там уже будем смотреть, на каком месте мы окажемся в конце сезона.

– Важно ли для вас выиграть регулярный сезон и стать первой командой в лиге? 

– Это не самое главное.

Важно, чтобы в конце регулярки мы были здоровы, уверены в себе и готовы к началу плей-офф. Вот что главное! – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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