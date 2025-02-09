Гру о лидерстве «Трактора» на Востоке: «КХЛ – конкурентная лига. Любая команда может обыграть вас, если вы не в своей тарелке. Должны понимать, что нам нужно становиться лучше»
– Сейчас «Трактор» на первом месте в Восточной конфедерации. Как оцените результат?
– Мы довольны тем, на каком месте сейчас находимся. Думаю, мы хорошо выполнили всю работу, но важно понимать, что самое сложное впереди.
У нас впереди еще 13 игр, и мы знаем, что эта лига очень конкурентная. Любая команда может обыграть вас, если вы не в своей тарелке.
Поэтому мы должны понимать, что нам нужно становиться лучше. У нас еще есть время, а там уже будем смотреть, на каком месте мы окажемся в конце сезона.
– Важно ли для вас выиграть регулярный сезон и стать первой командой в лиге?
– Это не самое главное.
Важно, чтобы в конце регулярки мы были здоровы, уверены в себе и готовы к началу плей-офф. Вот что главное! – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий