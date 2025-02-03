Барков-старший о работе в Китае: «Там был парень, похожий на Гретцки по манере игры. Так он и стал «Гретцки», но прозвище ему дали из-за сложного имени»

Александр Барков-старший рассказал о работе с «китайским Гретцки».

– В интервью вы сравнили одного защитника МХК «Спартак» с одним из лучших защитников современности Миро Хейсканеном. Кого имели в виду?

– Давайте я все-таки не буду раскрывать фамилию. Хейсканен , с которым мне однажды удалось поработать – большая величина. А то я сравню, и наш защитник подумает, что уже всего достиг. Сейчас он работает с хорошей мотивацией.

– Когда вы работали в Китае с командой МХЛ, называли одного игрока Уэйном Гретцки. Не боялись тогда, что у него голова закружится?

– Там парень действительно по манере игры был похож на Гретцки ! Но, прежде всего, дали такое прозвище из-за сложного имени. Сами понимаете, для нас китайские имена и фамилии могут быть непривычными.

Так он и стал «Гретцки», – сказал бывший тренер «ОЭРДЖИ Юниор» и действующий тренер МХК «Спартак » Александр Барков-старший .