Миллер о переходе в «Рейнджерс»: «Счастлив быть здесь. У меня был непростой год, и в конце вышло немного некрасиво, но я рад, что все закончилось»

Джей Ти Миллер высказался о переходе в «Рейнджерс».

Ранее 31-летнего форварда обменяли из «Ванкувера». Он уже выступал в составе нью-йоркского клуба с 2012 по 2018 год. В первой игре после возвращения (3:6 с «Бостоном»), Миллер забросил две шайбы.

«Я счастлив и очень взволнован. Сегодня была важная игра для команды. Я начал понимать это, как только пришел сюда, но это были долгие 24 часа.

Большую часть сезона мне не везло, в частности, в последнее время, так что приятно было забросить две шайбы. Первая игра после возвращения – это нечто особенное.

У меня был непростой год, но это бизнес, верно? В конце все вышло немного некрасиво, но я рад, что все закончилось, и счастлив быть здесь», – сказал нападающий «Рейнджерс » Джей Ти Миллер .

Генменеджер «Ванкувера» про обмен Миллера: «Джей Ти был хорошим лидером для нашей команды. Непростое решение, но мы довольны тем, что получили взамен»