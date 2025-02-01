Генменеджер «Ванкувера» про обмен Миллера: «Джей Ти был хорошим лидером для нашей команды. Непростое решение, но мы довольны тем, что получили взамен»

Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал обмен Джей Ти Миллера в «Рейнджерс».

Кэнакс» получили форварда Филипа Хитила , защитника Виктора Манчини и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.

«От лица всей организации «Кэнакс» я хочу поблагодарить Джей Ти за время, проведенное здесь, в Ванкувере . Джей Ти был страстным игроком и хорошим лидером для нашей команды.

Его обмен был непростым решением, но мы довольны тем, что получили взамен из «Рейнджерс». И Филип, и Виктор – хорошее дополнение для нашего клуба, мы с нетерпением ждем того, что они принесут нам на льду», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.

«Рейнджерс» выменяли Джей Ти Миллера, Бреннстрема и права на защитника из NCAA у «Ванкувера», отдав Хитила, Манчини и выбор в 1-м раунде драфта