Генменеджер «Ванкувера» про обмен Миллера: «Джей Ти был хорошим лидером для нашей команды. Непростое решение, но мы довольны тем, что получили взамен»
Генменеджер «Ванкувера» прокомментировал обмен Джей Ти Миллера в «Рейнджерс».
Кэнакс» получили форварда Филипа Хитила, защитника Виктора Манчини и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ-2025.
«От лица всей организации «Кэнакс» я хочу поблагодарить Джей Ти за время, проведенное здесь, в Ванкувере. Джей Ти был страстным игроком и хорошим лидером для нашей команды.
Его обмен был непростым решением, но мы довольны тем, что получили взамен из «Рейнджерс». И Филип, и Виктор – хорошее дополнение для нашего клуба, мы с нетерпением ждем того, что они принесут нам на льду», – сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.
«Рейнджерс» выменяли Джей Ти Миллера, Бреннстрема и права на защитника из NCAA у «Ванкувера», отдав Хитила, Манчини и выбор в 1-м раунде драфта
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем