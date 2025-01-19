Сергей Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду. Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма»
Сергей Гомоляко рассказал о своем отношении к врунам и лицемерам.
– Три «не люблю» на ваш выбор.
– Ненавижу врунов, лицемеров, шептунов. Я понимаю, бывают моменты, когда люди лукавят или что-то недоговаривают. Но поливать грязью за спиной, нести какую-то ересь... Для меня это неприемлемо. Лучше честно в лицо сказать. Я так и поступаю, невольно наживая врагов.
К сожалению, с возрастом часто вспоминается фраза: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду». Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма». Вот по этому принципу и живу, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга».
Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за свою работу не стыдно, серьезных ошибок не было. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав – во всех смыслах»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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