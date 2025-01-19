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  • Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за свою работу не стыдно, серьезных ошибок не было. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав – во всех смыслах»
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Гомоляко о «Металлурге»: «Мне за свою работу не стыдно, серьезных ошибок не было. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав – во всех смыслах»

Сергей Гомоляко высоко оценил свою работу в «Металлурге».

Гомоляко покинул должность спортивного директора клуба 30 сентября. 

Вы наверняка после увольнения размышляли, где допустили прокол. Так где?

– На мой взгляд, серьезных ошибок у меня не было. Прошлым летом уж точно. Чемпионат только-только стартовал, до дедлайна четыре месяца. Ну о чем мы говорим?

Допустим, в межсезонье убрали Карпова, пригласили Уилсона. Или нашумевшая история с Башкировым, на которого даже президент клуба посмотрел и произнес: «О’кей, делаем оффершит «Салавату». Сделали. Естественно, согласовав все с тренерским штабом.

Если бы Андрей Владимирович кого-то забраковал, в «Металлурге» этот хоккеист не появился бы. И Уилсон, и Башкиров – неплохие форварды, но в итоге под систему Разина не подошли. Все-таки к ней нужно привыкнуть.

А вообще после победного финала сели втроем – Разин, Жлоба и я. Мне назвали фамилии игроков, которых во что бы то ни стало надо сохранить. Со всеми я договорился. Хотя кто-то собирался в НХЛ. А Дане Вовченко в других командах давали зарплату намного круче, чем могли предложить мы. Но он остался. Спасибо ему. Как и Бабаеву, который руки нам не выкручивал, быстро договорились по новому контракту Илюхи Набокова.

Словом, мне за свою работу не стыдно. У «Магнитки» сейчас чемпионский состав – во всех смыслах, – сказал бывший спортивный директор «Металлурга».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Гомоляко
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoСпорт-Экспресс
logoАндрей Разин
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