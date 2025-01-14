Журналист Хайруллин о расставании СКА и Деанджело: «Cкоро из Петербурга могут прийти новости еще громче»

Артур Хайруллин о возможности других изменений в СКА.

Петербургский клуб сообщил о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон с американским защитником Энтони Деанджело.

«История с Деанджело получила развитие еще после встречи с московским «Динамо».

Но скоро из Санкт-Петербурга могут прийти новости еще громче», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.