Журналист Хайруллин о расставании СКА и Деанджело: «Cкоро из Петербурга могут прийти новости еще громче»
Артур Хайруллин о возможности других изменений в СКА.
Петербургский клуб сообщил о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон с американским защитником Энтони Деанджело.
«История с Деанджело получила развитие еще после встречи с московским «Динамо».
Но скоро из Санкт-Петербурга могут прийти новости еще громче», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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