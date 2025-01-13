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Подъяпольский о телефоне Дыняка на льду: «В «Динамо» такого не случится. Лично у меня и у ребят нет телефонов в раздевалке»

Владислав Подъяпольский оценил ситуацию с телефоном Никиты Дыняка в матче КХЛ.

Смартфон хоккеиста «Ак Барса» выпал из его амуниции на лед в ходе матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:3).

«На игре у себя таких курьезов не помню. Может, на тренировке полотенце падало сзади, еще что-то такое. Но в плане телефона – никогда такого не было. Я думаю, такого больше не будет в жизни Дыняка: как получилось – так получилось.

У меня лично нет телефона в раздевалке, и у всех ребят из команды нет телефонов в раздевалке. Я думаю, у нас такого не случится», – сказал вратарь московского «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
logoВладислав Подъяпольский
Р-Спорт
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