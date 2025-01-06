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  • Сергей Самсонов: «Дацюк при всем таланте делал море невидимой работы. А отношение к себе? Единственный алкоголь, который он готов был выпить, – из Кубка Стэнли, и он до сих пор разборчив в еде»
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Сергей Самсонов: «Дацюк при всем таланте делал море невидимой работы. А отношение к себе? Единственный алкоголь, который он готов был выпить, – из Кубка Стэнли, и он до сих пор разборчив в еде»

Сергей Самсонов лестно отозвался о Павле Дацюке.

– Как зародилась ваша дружба с Павлом Дацюком?

– Всегда проводил пару летних месяцев в Мичигане – оттуда моя жена, там у нас дом. Как обычно, хоккеисты летом всегда ищут, с кем покататься. И однажды я напросился к игрокам «Детройта». Так и получилось, что с Пашей подружились и проводили много времени вместе.

Да, мы ни разу не играли вместе полный сезон, хотя были вместе и в сборной, и в московском «Динамо» во время локаута. Но после всего, что я видел изнутри, понимаю, как он дошел до Зала славы и до всех наград – а в хоккее он добился вообще всего, взять хотя бы членство в Тройном золотом клубе.

– Как?

– При всем таланте он делал море не видимой никем работы. А отношение к себе? Как-то раз у меня сезон уже закончился, он же играл в третьем раунде плей-офф, и мы пошли поужинать. Много раз видел, как даже на этом этапе сезона ветераны позволяют себе бокал вина или кружку пива. Паша в эту сторону даже не посмотрел. Единственный алкоголь, который он готов был выпить, – из Кубка Стэнли.

Я и в Торонто на завтраке в гостинице, и в Лас-Вегасе на последнем драфте увидел, что он по-прежнему очень разборчив в еде. Поэтому и выглядит так, что вы никогда не скажете, что он больше трех лет назад закончил карьеру.

И даже если убрать хоккей – это один из лучших людей, которых я встречал. Поэтому я был очень рад, когда Дацюк выиграл Олимпиаду в Пхенчхане. Поставить такую точку в карьере – это было прекрасно.

– Можете привести пример его человеческих качеств?

– Мы вместе ходили на экскурсию по музею Зала хоккейной славы. Это было феноменально: вокруг никого нет, а вы просто своей компанией смотрите эти артефакты. С нами были два гида, которые все объясняли, рассказывали истории.

В конце мы пошли фотографироваться с Кубком Стэнли. Последнего человека, англоязычного сотрудника музея, Паша подозвал сам. Тот по своей инициативе никогда не стал бы просить Дацюка сфотографироваться – им нельзя. Но видно было, как он этого хотел. Паша такие вещи замечает. Ему необязательно было это делать, однако он понимает и чувствует, что происходит вокруг него, – сказал бывший нападающий сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoПавел Дацюк
logoолимпийский хоккейный турнир
logoНХЛ
logoСергей Самсонов
Зал хоккейной славы
logoСпорт-Экспресс
logoКубок Стэнли
logoДетройт
logoСборная России по хоккею с шайбой
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