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Форвард «Лос-Анджелеса» Льюис провел 1000-й матч в НХЛ. Это его 17-й сезон в лиге

Тревор Льюис провел 1000-й матч в НХЛ.

Юбилейной для 37-летнего форварда стала игра против «Тампы».

Льюис проводит 17-й сезон в НХЛ, 14 из них он провел за «Лос-Анджелес».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт НХЛ
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