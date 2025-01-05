Форвард «Лос-Анджелеса» Льюис провел 1000-й матч в НХЛ. Это его 17-й сезон в лиге
Тревор Льюис провел 1000-й матч в НХЛ.
Юбилейной для 37-летнего форварда стала игра против «Тампы».
Льюис проводит 17-й сезон в НХЛ, 14 из них он провел за «Лос-Анджелес».
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