Костюченок о 3:2 с «Трактором»: «Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов, был овертайм. Думаю, болельщикам понравилось»

Виктор Костюченок подвел итоги матча с «Трактором» (3:2 ОТ).

«Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов, был овертайм. Думаю, что нашим болельщикам понравилось, поздравляю их с победой.

Вячеслав Грецкий получил травму? Врачи разбираются. Еще толком не знаю, скажем позже», – сказал и.о. главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .