Костюченок о 3:2 с «Трактором»: «Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов, был овертайм. Думаю, болельщикам понравилось»
Виктор Костюченок подвел итоги матча с «Трактором» (3:2 ОТ).
«Интересная новогодняя игра с обилием голевых моментов, был овертайм. Думаю, что нашим болельщикам понравилось, поздравляю их с победой.
Вячеслав Грецкий получил травму? Врачи разбираются. Еще толком не знаю, скажем позже», – сказал и.о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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