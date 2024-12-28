  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев про 0:1 с «Сибирью»: «Соперники выстроили автобус в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать. Есть доля вины тренерского штаба»
0

Тамбиев про 0:1 с «Сибирью»: «Соперники выстроили автобус в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать. Есть доля вины тренерского штаба»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1).

«Наверное, мы все-таки не были заряжены на этот матч, как должны были. Мне с лавки показалось, что не было остроты, того фокуса, когда должны забиваться голы.

Да, мы владели инициативой, в три раза перебросали соперников, но некоторые ребята не были настолько эмоционально заряжены, чтобы забить. Жаль заканчивать год так, жаль болельщиков. Такие матчи обидно проигрывать.

Если не брать во внимание первый период, в дальнейшем мы двигались, но что-то было не то. Соперники выстроили автобус в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать, играли в одной зоне… Есть доля вины тренерского штаба — может, не достучались, недонастроили команду», – сказал главный тренер «Адмирала».

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
logoАдмирал
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Епанчицев про 1:0 с «Адмиралом»: «Трудовая и командная победа «Сибири». Не все получалось в атаке. Удача оказалась на нашей стороне»
2сегодня, 13:18
«Адмирал» проиграл 4-й матч подряд
2сегодня, 11:58
«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке
15сегодня, 11:43
«Авангард» заплатил 30 млн рублей за Фьоре «Адмиралу» (Иван Богун)
5вчера, 20:15
Рекомендуем
Главные новости
МЧМ-2025. Казахстан сыграет с Чехией, Латвия против США
3 минуты назад
Вице-президент КХЛ об интересе к лиге: «Основной трафик зрителей – страны СНГ. На четвертом-пятом месте – США и Германия»
240 минут назад
Меркли согласен, что качество еды в России лучше, чем в Америке и Канаде: «Очень нравится соотношение цены и качества. Люблю заказывать стейки, курицу, пасту»
957 минут назад
Дегтярев об ОИ-2026: «Наши ребята в НХЛ прекрасно играют, и я бы допустил Россию на месте организаторов. Это повысило бы зрелищность, касса была бы другой»
3сегодня, 13:58
КХЛ. «Авангард» играет с «Ладой», «Автомобилист» против «Металлурга», «Ак Барс» примет «Трактор», «Сибирь» победила «Адмирал»
87сегодня, 13:45Live
Агент Овечкина об участии форварда в матче с «Торонто»: «Решать будут на месте»
9сегодня, 12:32
«Сибирь» выиграла 3 матча подряд после 2 поражений и идет 9-й на Востоке
15сегодня, 11:43
Агент Глотова: «Василий спокойно воспринял обмен в «Трактор». Вариант был так быстро найден, что с другими клубами не общались»
13сегодня, 10:32
Райан Меркли: «КХЛ – вторая лучшая лига мира. Уровень игры и стиль сопоставимы с НХЛ»
18сегодня, 10:15
«Авангард» опроверг, что за Кирилла Кожевникова заплатили 25 млн рублей: «Сумма компенсации – тысяча рублей. Есть документальное подтверждение»
10сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «Претендовать на Кубок Гагарина могут 16 команд. Не вижу фаворита. Ни на Востоке, ни на Западе нет явного лидера»
14 минут назад
Окулов забросил две шайбы «Ладе» в дебютном матче за «Авангард»
327 минут назад
Умер трехкратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Кузьмин
3сегодня, 13:28
Епанчицев про 1:0 с «Адмиралом»: «Трудовая и командная победа «Сибири». Не все получалось в атаке. Удача оказалась на нашей стороне»
2сегодня, 13:18
Окулов во втором звене дебютирует за «Авангард»
сегодня, 12:58
«Куньлунь» объявил о подписании контракта с Пайгиным
сегодня, 12:43
Вице-президент КХЛ о возвращении пива на стадионы: «Лига заинтересована. Мы не видим никаких рисков»
3сегодня, 12:19
«Адмирал» проиграл 4-й матч подряд
2сегодня, 11:58
Доброхвалов о КХЛ как самой успешной лиге России по маркетингу и коммуникации: «Болельщики говорят «да». Все цифры у нас рекордные – и по суммарной посещаемости, и по средней»
1сегодня, 11:32
Плющев о КХЛ: «Постоянно звучат заявления о борьбе с грязью и драками, а на деле это поощряется»
1сегодня, 11:14
Рекомендуем