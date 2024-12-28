Тамбиев про 0:1 с «Сибирью»: «Соперники выстроили автобус в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать. Есть доля вины тренерского штаба»

Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1).

«Наверное, мы все-таки не были заряжены на этот матч, как должны были. Мне с лавки показалось, что не было остроты, того фокуса, когда должны забиваться голы.

Да, мы владели инициативой, в три раза перебросали соперников, но некоторые ребята не были настолько эмоционально заряжены, чтобы забить. Жаль заканчивать год так, жаль болельщиков. Такие матчи обидно проигрывать.

Если не брать во внимание первый период, в дальнейшем мы двигались, но что-то было не то. Соперники выстроили автобус в средней зоне, мы сначала упирались в него, потом начали преодолевать, играли в одной зоне… Есть доля вины тренерского штаба — может, не достучались, недонастроили команду», – сказал главный тренер «Адмирала».