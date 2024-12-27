  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Райан Спунер: «Культура в России классная, отличается от Америки. Вы говорите: «Мы не будем меняться ради кого бы то ни было». В США и Канаде подстраиваются под всех остальных»
1

Райан Спунер: «Культура в России классная, отличается от Америки. Вы говорите: «Мы не будем меняться ради кого бы то ни было». В США и Канаде подстраиваются под всех остальных»

Райан Спунер сравнил культуру в России и США.

Канадский форвард «Авангарда» выступает в КХЛ с 2019 года.

– Культура в России классная, отличается от Америки. Мне нравится, что Россия – это Россия. У вас есть своя культура, и вы ее придерживаетесь. А мы в Америке подстраиваем свою культуру под всех остальных.

У нас были времена, когда важен кто угодно, но не американцы или канадцы. В этом нет ничего плохого, просто другой менталитет.

– Не совсем поняла?

– Последние года четыре у меня ощущение, что у нас в Канаде и Америке много проблем с разными вопросами и людьми с теми или иными взглядами…

– Вы про отмены и все такое?

– Да, про иммиграцию и так далее. А вы в России как бы говорите: «Россия вот такая, и мы не будем меняться ради кого бы то ни было. Это наша культура, принимайте нас как есть».

В Америке и Канаде по-другому, мы готовы менять свою культуру, готовы менять все в угоду всем остальным, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
светская хроника
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoРайан Спунер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
сегодня, 06:20
«Авангард» интересуется Тертышным. У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («РБ Спорт»)
10вчера, 21:18
Агент Заседы об обмене: «Витязь» получил бесплатное усиление, новый тренер «Авангарда» не видит его как игрока для будущего. Матвей будет играть больше – в первых двух звеньях»
6вчера, 15:43
Рекомендуем
Главные новости
«Трактор» может обменять Робинсона в «Ак Барс». У 33-летнего форварда 4+6 в 33 матчах сезона («Бизнес Online»)
3 минуты назад
КХЛ не наказала Провольнева за силовой на Кузнецове, несмотря на обращение СКА. Форвард армейцев получил сотрясение
728 минут назад
Андрей Назаров: «Овечкин – самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»
958 минут назад
«Салават» выменял Скотта Уилсона у «Металлурга» на денежную компенсацию
12сегодня, 06:30Фото
КХЛ. СКА в гостях у «Сочи», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Нефтехимик» сыграет с ЦСКА
6сегодня, 05:10
17-летний Маккенна стал автором победной шайбы сборной Канады в матче с Финляндией на МЧМ. Форвард – главный фаворит драфта НХЛ-2026
6сегодня, 03:30
МЧМ-2025. Канада победила Финляндию – 4:0, США забросили 10 шайб Германии, Швеция победила Словакию, Чехия – Швейцарию
95сегодня, 03:10
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
вчера, 22:00Спецпроект
Ротенберг о пресс-конференциях: «Импровизация, опыт. Я много читал, жил в разных странах. Часто говорю хоккеистам: образование – фундамент всего»
56вчера, 21:21
Ротенберг о менеджерах «Монреаля»: «Они не ожидали такого прогресса КХЛ за 20 лет. Договорились, что 10-летние дети смогут сыграть с лучшими командами Канады»
20вчера, 20:37
Ко всем новостям
Последние новости
Светлов об Окулове: «Обмен может пойти ему на пользу – в последнее время не всегда хватало эмоций. В «Авангарде» строится новая атака, чуть ли не с нуля»
сегодня, 06:20
Сборная Канады обыграла «Давос» (6:2) в первом матче на Кубке Шпенглера. Галлан – тренер команды, Сэм Ганье – капитан, Юдон сделал дубль
1сегодня, 03:20
Плющев о двойной замене вратарей СКА в 1-м периоде с ЦСКА: «Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение. Ему это удалось»
14вчера, 22:02
«Авангард» интересуется Тертышным. У форварда «Трактора» 6+6 в 37 матчах сезона («РБ Спорт»)
10вчера, 21:18
Мамбеталиев о 0:2 с «Сибирью»: «Удача отвернулась от «Барыса», были выходы в ноль, были штанги – не забили. Все придет, на поражениях учатся»
2вчера, 21:06
«Сочи» продлил контракт с Хафизовым до мая 2027 года. У форварда 65 очков в 235 матчах
вчера, 20:53
Бобков заработает 28 млн рублей в «Нефтехимике» за 1,5 года («СЭ»)
2вчера, 20:16
Гаврилов о лучшем вратаре года: «Бобровский, он выиграл Кубок Стэнли. Когда он перешел во «Флориду», она сыпалась. Все удивлялись, зачем ему этот клуб?»
вчера, 19:25
Епанчинцев после 2:0 с «Барысом»: «Костин держал «Сибирь» в игре, заслужил игру на ноль. Тяжелый календарь, большие паузы выбивали нас, двигаемся дальше»
вчера, 19:15
Заварухин о 3:1 с «Трактором»: «Дерби есть дерби – хорошие скорости, моменты. Продуктивный хоккей от «Автомобилиста», надо держаться за такую игру»
5вчера, 18:15
Рекомендуем