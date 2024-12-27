Райан Спунер: «Культура в России классная, отличается от Америки. Вы говорите: «Мы не будем меняться ради кого бы то ни было». В США и Канаде подстраиваются под всех остальных»

Райан Спунер сравнил культуру в России и США.

Канадский форвард «Авангарда » выступает в КХЛ с 2019 года.

– Культура в России классная, отличается от Америки. Мне нравится, что Россия – это Россия. У вас есть своя культура, и вы ее придерживаетесь. А мы в Америке подстраиваем свою культуру под всех остальных.

У нас были времена, когда важен кто угодно, но не американцы или канадцы. В этом нет ничего плохого, просто другой менталитет.

– Не совсем поняла?

– Последние года четыре у меня ощущение, что у нас в Канаде и Америке много проблем с разными вопросами и людьми с теми или иными взглядами…

– Вы про отмены и все такое?

– Да, про иммиграцию и так далее. А вы в России как бы говорите: «Россия вот такая, и мы не будем меняться ради кого бы то ни было. Это наша культура, принимайте нас как есть».

В Америке и Канаде по-другому, мы готовы менять свою культуру, готовы менять все в угоду всем остальным, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер .