Райан Спунер: «Культура в России классная, отличается от Америки. Вы говорите: «Мы не будем меняться ради кого бы то ни было». В США и Канаде подстраиваются под всех остальных»
Канадский форвард «Авангарда» выступает в КХЛ с 2019 года.
– Культура в России классная, отличается от Америки. Мне нравится, что Россия – это Россия. У вас есть своя культура, и вы ее придерживаетесь. А мы в Америке подстраиваем свою культуру под всех остальных.
У нас были времена, когда важен кто угодно, но не американцы или канадцы. В этом нет ничего плохого, просто другой менталитет.
– Не совсем поняла?
– Последние года четыре у меня ощущение, что у нас в Канаде и Америке много проблем с разными вопросами и людьми с теми или иными взглядами…
– Вы про отмены и все такое?
– Да, про иммиграцию и так далее. А вы в России как бы говорите: «Россия вот такая, и мы не будем меняться ради кого бы то ни было. Это наша культура, принимайте нас как есть».
В Америке и Канаде по-другому, мы готовы менять свою культуру, готовы менять все в угоду всем остальным, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
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