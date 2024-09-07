Менеджер «Эдмонтона», пиар-директор БК «Партизан», Таш Саркисян (КХЛ) и другие выступят на форуме «Ак Барса» по спортивному маркетингу

Казанский клуб 14 сентября проведет четвертый Taneco форум.

На ежегодной конференции для профессионалов спортивной индустрии выступят менеджер программ лояльности клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Евгений Леонтьев , пиар-директор баскетбольного клуба «Партизан» Иван Ивкович , директор по креативным проектам КХЛ Таш Саркисян и другие.

Леонтьев расскажет о своем пути из клуба КХЛ в клуб НХЛ, а также работе в структуре финалиста Кубка Стэнли, Ивкович раскроет детали работы с аудиторией на арене, чтобы создавать уникальную атмосферу на домашних матчах, а Саркисян совместно с Аделем Бургановым и Сергеем Антиповым, продюсерами фильма «Кубок Гагарина. Битва за мечту», объяснят трансформацию современной лиги в медиакомпанию.

Кроме того, Пейзулла Магомедов (коммуникационное агентство Didenok Team), Алена Буянова (агентство метавселенных VOVA Family) и менеджер по спецпроектам ФК «Зенит» Александр Жаврид обсудят, как эффективно работать с детской аудиторией, руководитель спортивной редакции «Кинопоиска» Егор Параскун подведет итоги первого сезона трансляций КХЛ в сервисе «Яндекса», а директор по маркетингу Российской Дрифт Серии Ульяна Петрухина объяснит, как с нуля в нишевом спорте построить успешный продукт и монетизировать контент по подписке.

Завершит программу директор по маркетинговым коммуникациям Спортса’’ Денис Лагутин – с выступлением о том, почему сейчас для коммуникаций так важна бренд-платформа.

Участие в форуме бесплатное, регистрация участников – по ссылке . Трансляция будет доступна в соцсетях «Ак Барса» в день мероприятия.