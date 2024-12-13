Капризов остался без очков в 2 из 3 последних матчей. У форварда «Миннесоты» 6 бросков и «минус 2» при 1:7 с «Эдмонтоном» за 23:14

Кирилл Капризов остался без очков в 2 из 3 последних матчей.

Форвард «Миннесоты» не отметился результативными действиями в матче с «Эдмонтоном » (1:7) в регулярном чемпионате НХЛ .

27-летний россиянин делит с Микко Рантаненом из «Колорадо» 3-е место в гонке бомбардиров - 43 (18+25) очка в 28 играх. В последних 3 матчах на его счету 1 (1+0) балл.

Сегодня Капризов (23:14, 3:07 – в большинстве, «минус 2») нанес 6 бросков в створ, сделал 2 блока, допустил 2 потери шайбы и получил малый штраф.