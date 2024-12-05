Евгений Тимкин: «Назаров сыграл большую роль в моем прогрессе. Тафгаи в «Витязе» советовались с ним, это человек с именем, поигравший в НХЛ»
– Как вы оцените свой отрезок в «Витязе»?
– Неизвестно, как бы сложилась карьера, если бы не «Витязь». Я подходил команде по стилю. За это время я серьезно вырос.
Мне начали доверять, я стал больше играть. В начале сезона в «Витязе» не все складывалось хорошо. Раскрыться получилось ближе к середине.
– Как складывались отношения с Андреем Назаровым?
– Отлично. Он сыграл большую роль в моем прогрессе. Отношения с ним зависят от того, кто как его воспринимает.
Если ты его понимаешь, то все будет здорово. А если начнешь возмущаться, то с ним не сработаешься.
– Как к Назарову относились тафгаи?
– С большим уважением! Они советовались с ним. Назаров – человек с именем, поигравший в НХЛ.
Поэтому они относились к нему с уважением и прислушивались, – сказал нападающий Евгений Тимкин.
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