Евгений Тимкин: «Назаров сыграл большую роль в моем прогрессе. Тафгаи в «Витязе» советовались с ним, это человек с именем, поигравший в НХЛ»

Евгений Тимкин поделился мнением о работе с Андреем Назаровым.

– Как вы оцените свой отрезок в «Витязе»?

– Неизвестно, как бы сложилась карьера, если бы не «Витязь». Я подходил команде по стилю. За это время я серьезно вырос.

Мне начали доверять, я стал больше играть. В начале сезона в «Витязе» не все складывалось хорошо. Раскрыться получилось ближе к середине.

– Как складывались отношения с Андреем Назаровым?

– Отлично. Он сыграл большую роль в моем прогрессе. Отношения с ним зависят от того, кто как его воспринимает.

Если ты его понимаешь, то все будет здорово. А если начнешь возмущаться, то с ним не сработаешься.

– Как к Назарову относились тафгаи?

– С большим уважением! Они советовались с ним. Назаров – человек с именем, поигравший в НХЛ.

Поэтому они относились к нему с уважением и прислушивались, – сказал нападающий Евгений Тимкин.