Мамбеталиев о 0:2 от «Сибири»: «Барыс» заканчивал в 5 защитников – основные поднаелись. В каждом звене выпадали 1-2 человека»
Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Сибири» (0:2).
– Мы предупреждали ребят, что будет тяжелый матч. Потеряли концентрацию – пропустили две шайбы. Не забили свои моменты, спешили при завершении, может, было давление на нападающих. Где‑то вовремя не бросали.
– У команды регресс?
– Не все сегодня играли как положено. В каждом составе [звене] были один‑два человека, которые выпадали.
– Почему не было изменений после игры с «Авангардом»?
– Ребята старались. Мы проиграли, потому что заканчивали в пять защитников, основные защитники поднаелись. Соперник начал больше атаковать, мы – больше обороняться.
Я дал шанс молодым ребятам, пусть набираются опыта. Они скажут свое слово, – сказал главный тренер «Барыса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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