Мамбеталиев о 0:2 от «Сибири»: «Барыс» заканчивал в 5 защитников – основные поднаелись. В каждом звене выпадали 1-2 человека»

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил поражение от «Сибири» (0:2).

– Мы предупреждали ребят, что будет тяжелый матч. Потеряли концентрацию – пропустили две шайбы. Не забили свои моменты, спешили при завершении, может, было давление на нападающих. Где‑то вовремя не бросали.

– У команды регресс?

– Не все сегодня играли как положено. В каждом составе [звене] были один‑два человека, которые выпадали.

– Почему не было изменений после игры с «Авангардом»?

– Ребята старались. Мы проиграли, потому что заканчивали в пять защитников, основные защитники поднаелись. Соперник начал больше атаковать, мы – больше обороняться.

Я дал шанс молодым ребятам, пусть набираются опыта. Они скажут свое слово, – сказал главный тренер «Барыса ».