Епанчинцев про интерес «Сибири» к Талалуеву: «Мы хотели видеть его, но «Амур» отказался»
Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Барыса» (2:0).
– Хорошая, нужная победа. Мы выжигали среднюю зону, многое не позволяли сопернику. Не хватало завершающего броска. Были подходы, этого хватило.
– Сделали работу над ошибками после прошлой очной встречи?
– Пересматривали. Было предостаточно моментов для победы в той встрече. Сегодня получилось забить, победить и сыграть на ноль. Помогли вратарю, а он помог полевым игрокам.
– Вы участвовали в увольнении тренера по физподготовке?
– Не обсуждаю кадровые решение.
– Есть интерес к Илье Талалуеву?
– «Амур» отказался. Мы хотели видеть Талалуева, но Хабаровск отказался, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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