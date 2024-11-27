Епанчинцев про интерес «Сибири» к Талалуеву: «Мы хотели видеть его, но «Амур» отказался»

Вадим Епанчинцев высказался после матча против «Барыса» (2:0).

– Хорошая, нужная победа. Мы выжигали среднюю зону, многое не позволяли сопернику. Не хватало завершающего броска. Были подходы, этого хватило.

– Сделали работу над ошибками после прошлой очной встречи?

– Пересматривали. Было предостаточно моментов для победы в той встрече. Сегодня получилось забить, победить и сыграть на ноль. Помогли вратарю, а он помог полевым игрокам.

– Вы участвовали в увольнении тренера по физподготовке?

– Не обсуждаю кадровые решение.

– Есть интерес к Илье Талалуеву?

– «Амур » отказался. Мы хотели видеть Талалуева, но Хабаровск отказался, – сказал главный тренер «Сибири » Вадим Епанчинцев .