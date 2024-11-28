Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди вратарей – 152

Джордан Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди вратарей.

Голкипер «Блюз» сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0). Он отбил 31 бросок.

Победа стала для Джордана Биннингтона 152-й в карьере в лиге.

Он превзошел достижение своего агента, бывшего вратаря «Сент-Луиса » Майка Лиута (151) и вышел на первое место по победам среди голкиперов в истории «Блюз».