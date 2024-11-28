Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди вратарей – 152
Джордан Биннингтон побил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди вратарей.
Голкипер «Блюз» сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:0). Он отбил 31 бросок.
Победа стала для Джордана Биннингтона 152-й в карьере в лиге.
Он превзошел достижение своего агента, бывшего вратаря «Сент-Луиса» Майка Лиута (151) и вышел на первое место по победам среди голкиперов в истории «Блюз».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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