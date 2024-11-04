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  • Бродер о предложении сыграть за Канаду на Турнире четырех наций: «Ни за что, эти дни давно прошли. Место вакантно, но Биннингтон знает, как играть на высоком уровне»
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Бродер о предложении сыграть за Канаду на Турнире четырех наций: «Ни за что, эти дни давно прошли. Место вакантно, но Биннингтон знает, как играть на высоком уровне»

Мартин Бродер ответил на шуточное предложение сыграть за сборную Канады.

Турнир четырех наций состоится в феврале 2025 года и заменит Матч звезд НХЛ. Участие примут 4 команды – Канада, США, Швеция и Финляндия.

Рекордсмен НХЛ по числу побед в истории лиги отреагировал на шуточное предложение занять место в воротах сборной Канады на этом соревновании из-за проблем команды с вратарями.

«Ни за что. Эти дни давно прошли (смеется).

Место вакантно, и парни знают об этом. Биннингтон выиграл Кубок Стэнли и знает, как играть на высоком уровне. Есть и другие», – сказал бывший голкипер «Нью-Джерси» и сборной Канады Мартин Бродер.

63,6% игроков НХЛ считают Турнир четырех наций соревнованием сильнейших сборных. Россия и Чехия на нем не сыграют

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНью-Джерси
logoКубок Стэнли
logoСент-Луис
logoМартин Бродер
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoДжордан Биннингтон
Турнир четырех наций НХЛ
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