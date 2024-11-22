Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» по победам – 151. Столько же у Лиута
Джордан Биннингтон повторил рекорд «Сент-Луиса» по победам среди вратарей.
Вратарь «Блюз» парировал 22 из 24 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (3:2 Б).
31-летний Джордан Биннингтон выиграл 151-й матч за «Сент-Луис» и повторил рекорд Майка Лиута.
Для этого Биннингтону потребовалось провести 296 матчей.
Биннингтон являтеся обладателем Кубка Стэнли в составе «Блюз».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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