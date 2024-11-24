«Нефтехимик» подписал контракт с Капустиным
«Нефтехимик» заключил контракт с нападающим Кириллом Капустиным.
В прошедшем сезоне Кирилл Капустин выступал за «Амур».
В 61 матче регулярного чемпионата-2023/24 он набрал 17 (10+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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