Василевский про 300 побед в НХЛ: «В этой лиге трудно побеждать, но последние 10 лет я играю за замечательную команду. Они усердно работают и помогают мне»

Андрей Василевский высказался о том, что достиг отметки 300 побед в НХЛ.

Вратарь «Тампы» отразил 23 из 24 бросков в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:1).

Победа стала для него 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Василевский достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.

«Мне повезло выиграть 300 матчей за один хоккейный клуб. В наши дни такое случается нечасто.

Конечно, в этой лиге трудно побеждать, но последние 10 лет я играю за замечательную команду. Они усердно работают на льду и помогают мне во время игры», – сказал вратарь «Тампы » Андрей Василевский .