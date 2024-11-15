Василевский про 300 побед в НХЛ: «В этой лиге трудно побеждать, но последние 10 лет я играю за замечательную команду. Они усердно работают и помогают мне»
Андрей Василевский высказался о том, что достиг отметки 300 побед в НХЛ.
Вратарь «Тампы» отразил 23 из 24 бросков в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (4:1).
Победа стала для него 300-й за карьеру в НХЛ в рамках регулярок. Василевский достиг этой отметки быстрее всех вратарей в истории – за 490 матчей.
«Мне повезло выиграть 300 матчей за один хоккейный клуб. В наши дни такое случается нечасто.
Конечно, в этой лиге трудно побеждать, но последние 10 лет я играю за замечательную команду. Они усердно работают на льду и помогают мне во время игры», – сказал вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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