Потапов о нестабильных результатах СКА: «Они не могут забить первыми. Соперник начинает матч с форы, а им приходится рисковать, переходить на игру в три звена»

Алексей Потапов высказался о выступлении СКА.

В пятницу клуб проиграл «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Это поражение стало для СКА шестым в семи последних матчах.

– Чем бы вы объяснили нестабильные результаты СКА? То серия побед, то серия поражений.

– СКА не может забить первым, и это уже не просто совпадение, а действительно проблема, с которой надо решать вопрос. Сразу же команда соперника начинает матч с форы, а потом может закрыться, поймать на контратаке и увеличить преимущество.

При этом СКА приходится еще больше рисковать, переходить на игру в три звена.

– Возможно, игроки СКА выходят на матчи слишком самоуверенными?

– Не исключено, что они думают, что у них такой именитый состав. Но на самом деле игрокам СКА надо понимать, что сейчас есть четыре команды, на которых настраивается любой соперник.

Можно проиграть «Куньлуню», «Витязю», «Барысу», но СКА каждая команда обязана обыграть. И если начать матч с форы для соперника, то это усложняет ситуацию, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.