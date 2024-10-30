Канарейкин о 929 очках Шипачева в КХЛ: «Неординарное событие, рекорд простоит долго. Но ничего недостижимого нет»
Федор Канарейкин поздравил Вадима Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ.
37-летний нападающий минского «Динамо» стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина.
«Скажем так, что есть к чему стремиться. Думаю, что да, этот рекорд постоит довольно долго.
Такое событие неординарное, заслуживает внимания, поздравляем Шипачева. Цель очень высокая, но недостижимого в жизни ничего нет», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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