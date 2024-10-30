Канарейкин о 929 очках Шипачева в КХЛ: «Неординарное событие, рекорд простоит долго. Но ничего недостижимого нет»

Федор Канарейкин поздравил Вадима Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо » стал лучшим бомбардиром в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 929-е очко. Он побил рекорд Сергея Мозякина .

«Скажем так, что есть к чему стремиться. Думаю, что да, этот рекорд постоит довольно долго.

Такое событие неординарное, заслуживает внимания, поздравляем Шипачева . Цель очень высокая, но недостижимого в жизни ничего нет», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.