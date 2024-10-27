Разин о 2:3 с «Авангардом»: «Обидно проигрывать, когда счастье было рядом. Безобразное большинство у «Металлурга» сегодня»

Андрей Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в игре с «Авангардом».

В сегодняшнем матче Фонбет чемпионата КХЛ магнитогорцы уступили со счетом 2:3 в овертайме.

«Обидно проигрывать такие матчи, когда счастье было рядом. Мы немного были сильнее, но соперник использовал наши ошибки.

Безобразное большинство у нас сегодня было, могли и очко не набрать, потому что в конце пропустили опаснейшую контратаку «4 на 5», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

«Авангард» одержал 2-ю победу за 6 матчей, дома победив «Металлург» в овертайме – 3:2. Форвард гостей Михайлис не забил буллит на 61-й минуте