Ротенберг поздравил Разина с днем рождения, отправив письмо от ФХР: «Гордость переполняет! 😅»

Роман Ротенберг поздравил Андрея Разина официальным письмом.

23 октября главному тренеру «Металлурга » исполнился 51 год.

Андрей Разин рассказал, что получил письмо с поздравлениями от ФХР с подписью Романа Ротенберга , занимающего пост первого вице-президента.

«Не могу не выставить! Гордость переполняет! 😅» – написал Разин.

Фото: t.me/razigol