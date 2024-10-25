Ротенберг поздравил Разина с днем рождения, отправив письмо от ФХР: «Гордость переполняет! 😅»
Роман Ротенберг поздравил Андрея Разина официальным письмом.
23 октября главному тренеру «Металлурга» исполнился 51 год.
Андрей Разин рассказал, что получил письмо с поздравлениями от ФХР с подписью Романа Ротенберга, занимающего пост первого вице-президента.
«Не могу не выставить! Гордость переполняет! 😅» – написал Разин.
Фото: t.me/razigol
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Андрея Разина
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