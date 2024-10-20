Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол в сезоне, 5 бросков и 3 хита за 17:29. У него 4 очка в 4 играх
Александр Овечкин забил 1-й гол в текущем сезоне НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).
В 4 играх в сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка при нейтральной полезности.
Сегодня Овечкин (17:29, 3:29 – в большинстве, «0») отметился 5 бросками в створ (еще 1 – мимо), 3 силовыми приемами и 1 перехватом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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