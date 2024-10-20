Овечкин против «Нью-Джерси»: 1-й гол в сезоне, 5 бросков и 3 хита за 17:29. У него 4 очка в 4 играх

Александр Овечкин забил 1-й гол в текущем сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси » (6:5 ОТ).

В 4 играх в сезоне на счету 39-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка при нейтральной полезности.

Сегодня Овечкин (17:29, 3:29 – в большинстве, «0») отметился 5 бросками в створ (еще 1 – мимо), 3 силовыми приемами и 1 перехватом.

Овечкин забил 854-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 40 шайб