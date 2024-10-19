Мартемьянов о поражении «Амура»: «Нет никаких претензий по самоотдаче, желанию выиграть. «Спартак» грамотно оборонялся, но надо моменты реализовывать»

Андрей Мартемьянов высказался после поражения от «Спартака».

«Амур» уступил со счетом 4:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Почему не удался финальный штурм ворот «Спартака»?

– Надо отдать должное сопернику, очень грамотно оборонялись, агрессивно играли в обороне.

Они нам не дали голову даже поднять, но моменты свои надо было реализовывать.

Претензий к ребятам по самоотдаче, желанию выиграть вообще нет никаких.

У нас было много моментов, ребята сами создавали их, заставляли «Спартак» ошибаться, поэтому не хотел бы оценивать кого‑то персонально, – сказал главный тренер «Амура » Андрей Мартемьянов .