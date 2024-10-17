«Северсталь» забила «Амуру» победный гол броском со вбрасывания за 32 секунды до конца 3-го периода. Отличился 21-летний Иванцов
«Северсталь» обыграла «Амур», забив со вбрасывания за 32 секунды до конца.
Встреча регулярного чемпионата завершилась победой череповецкой команды со счетом 2:1. Автором решающей шайбы стал 21-летний Илья Иванцов.
Форвард нанес прямой бросок сразу после вбрасывания в зоне «Амура» и поразил ворота Дмитрия Лозебникова.
Всего на счету Иванцова стало 5 (2+3) очков в 14 матчах этого сезона.
«Северсталь» находится на третьей строчке в Западной конференции, набрав 20 баллов за 17 игр. «Амур» занимает 11-е место на Востоке с 12 очками за 16 матчей.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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