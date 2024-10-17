«Северсталь» забила «Амуру» победный гол броском со вбрасывания за 32 секунды до конца 3-го периода. Отличился 21-летний Иванцов

«Северсталь» обыграла «Амур», забив со вбрасывания за 32 секунды до конца.

Встреча регулярного чемпионата завершилась победой череповецкой команды со счетом 2:1. Автором решающей шайбы стал 21-летний Илья Иванцов .

Форвард нанес прямой бросок сразу после вбрасывания в зоне «Амура » и поразил ворота Дмитрия Лозебникова.

Всего на счету Иванцова стало 5 (2+3) очков в 14 матчах этого сезона.

«Северсталь » находится на третьей строчке в Западной конференции, набрав 20 баллов за 17 игр. «Амур» занимает 11-е место на Востоке с 12 очками за 16 матчей.