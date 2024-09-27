Аймурзин о том, что Козырев не любит общаться с прессой: «Читаю подобные вещи – его выбор. Это один из самых сильных тренеров, с которыми я работал»

Данил Аймурзин высказался про тренера Андрея Козырева.

– Твой агент Александр Черных сказал, что многие ребята из «Северстали», у которых были лучшие предложения в других клубах, остались в Череповце из-за Андрея Козырева. Чем он так на вас повлиял?

– Когда ты работаешь с тренером, привыкаешь к его системе. Сами видите, что мы играем ярко, с короткими передачами.

Наверное, поэтому люди хотят остаться в команде. Когда ты знаешь, кто как играет и двигается, тебе легче.

– Козырев – самый мощный методист из всех тренеров в твоей карьере?

– Да, это один из самых сильных тренеров, с которыми я работал.

– Многие упрекают Андрея Леонидовича за то, что он не очень любит общаться с прессой. Но ведь пусть лучше человек дает результат и красивую игру, чем просто говорить красивые слова, не так ли?

– Ну да, конечно. Читаю иногда про Андрея Леонидовича подобные вещи. Но это его выбор. Вообще лучше ему адресовать этот вопрос. Он лучше знает, что делает.

– Главное хоккейное и жизненное качество, которому ты научился у Козырева – это…?

– Всех секретов я, конечно, не расскажу. Козырев не только хорошо тренер, но и отличный человек.

Он прививает нам хоккейные и жизненные качества, которые необходимы каждому. Это не только тренер, но еще и педагог, учитель, наставник, – сказал нападающий «Северстали » Данил Аймурзин .